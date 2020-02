Conte: “Pensiamo a noi stessi e cerchiamo di migliorare partita dopo partita…”

TORINO – L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida di Serie A menzionando anche la lotta scudetto con Juventus e Lazio: “Ribadisco un concetto trito e ritrito. Pensiamo a noi stessi e cerchiamo di migliorare partita per partita. Non dimentichiamo che c’è l’Atalanta che sta facendo cose egregie e ormai è una realtà del nostro calcio. Ma come ho detto e continuo a dire noi dobbiamo fare il nostro percorso fatto anche di ostacoli e cadute, come nella vita. L’importante è che abbiamo sempre la forza di guardare avanti e vedere che c’è in atto la costruzione di qualcosa, senza farci prendere da ansie particolari”.

