Conte: “Girone d’andata importante, ora ci sarà da lottare e crescere”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari.

In campionato si può andare fino in fondo?

“Sicuramente penso che abbiamo fatto un girone di andata importante. Fare 46 punti, e farli come abbiamo fatto noi, non era semplice. Le difficoltà ci hanno fortificato e questo spiega perchè abbiamo fatto tutti questi punti nel girone di andata. Il girone di ritorno sarà difficile ma sappiamo che ci sarà da giocare, lottare e crescere. Abbiamo iniziato un percorso, bisogna avere pazienza per assimilare il tutto.”

Inter meglio in trasferta. Un vantaggio affrontare Roma, Atalanta e Juve fuori casa nel ritorno?

“Il problema è che in casa comunque abbiamo pareggiato con squadre forti e perso con la Juventus. Abbiamo pareggiato contro Roma, Atalanta. Fosse per me giocherei sempre in casa.”