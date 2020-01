Commisso: “Senza infrastrutture non si arriva dov’è la Juventus”

TORINO – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato intervistato in conferenza stampa.

“Abbiamo cambiato allenatore e voglio ringraziare Montella per il suo lavoro. Iachini ha bisogno di tempo. Per me la squadra deve dimostrare di essere più decisa e determinata. Siamo stati sfortunati contro il Bologna, ma anche fortunati contro l’Inter, ora speriamo comunque di essere più fortunati che sfortunati. Ho dato l’ok per gli investimenti, per una squadra più forte. Ho detto che non voglio giocatori per sei mesi, ma a lungo termine. Dobbiamo preparare una squadra più forte per il prossimo anno, magari finendo positivamente questo campionato. Poi vorrei parlare dello stadio. Senza giocatori non si arriva dove sono Roma, Inter e Juventus, ma servono le infrastrutture.”