TORINO – La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Verona in programma al Bentegodi alle 20:45.

Al centro sportivo bianconero la squadra si sta allenando sotto le direttive di Maurizio Sarei, e l’account Twitter dei bianconeri ha voluto celebrare Ronaldo, nel giorno de suo compleanno, mostrando in un video una parte dell’allenamento: “Come festeggiano il compleanno i marziani? Diventando ancora più forti” hanno scritto i bianconeri, con il numero 7 che a 35 anni non ha la minima intenzione di fermarsi.