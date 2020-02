TORINO – Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni di passioneinter.com circa la lotta scudetto: “Lo scudetto? Sono sincero, non me la sento di fare pronostici. Il campionato dell’Inter si deciderà tutto nel prossimo mese, così come quello di Lazio e Juventus. Gli scontri diretti saranno decisivi per le sorti del campionato. Inizieremo a capire dopo questi match da che parte lo scudetto andrà, adesso è ancora presto”.