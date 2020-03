Cobolli Gigli: “Dovevano decidere da subito di giocare a porte chiuse. Faccio i complimenti a Marotta”

TORINO – L’ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato della sua ex squadra e di quello che sta attraversando il nostro paese in questi giorni.

SULLE GARE A PORTE CHIUSE – “Se non si fosse fatta tutta la manfrina del rinvio e delle varie diatribe e avessero deciso subito di giocare a porte chiuse sarebbe stato meglio”.

SU MAROTTA – “L’Inter ha un grande allenatore e un grandissimo dirigente come Marotta. Zhang ha sbagliato i toni, si possono pensare alcune cose ma non bisogna dirle. Questo bravo ragazzo miliardario cinese evidentemente non aveva capito alcune cose. Però Marotta è stato bravo a segnalare le esigenze dell’Inter. Non sono diventato interista all’improvviso, però Marotta merita i complimenti per come ha gestito le vicende interiste dal caso Icardi in poi.Farlo andare via è stato un grande errore. Così come è stato sbagliato sostituirlo con un comunque bravo ma numero due come Paratici”.

SU SARRI – “Dal punto di vista umano non ho capito perché sia venuto alla Juve dopo aver sputato sul piatto come ha fatto. Sul piano tecnico non sono in grado di giudicarlo, a Napoli ha fatto cose importanti ma in un contesto diverso. Con Ronaldo non puoi portare avanti il Sarrismo. A volte Sarri fa delle dichiarazioni strane, come in occasione del pre partita contro il Lione quando ha detto che non era emozionato a giocare la Champions ma si emoziona a giocare il campionato che la Juve deve vincere.Mi auguro di no ma se andasse male la partita contro l’Inter qualche pensiero nella testa del presidente potrebbe anche venire. Anche se credo che già ci sia stato. Il prossimo anno ci saranno allenatori importanti sul mercato, si fa sempre il nome di Guardiola. E si parla del giovane Inzaghi, si è dimostrato un ottimo allenatore, un ragazzo maturo”.