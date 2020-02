Clamoroso, Juve-Milan di Coppa Italia si potrebbe giocare a porte aperte per i piemontesi

TORINO – Secondo quanto riportato da La Stampa, il match della semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma il prossimo mercoledì si potrebbe giocare a porte aperte. Secondo quanto filtra dalla riunione in atto in questo momento con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che Juve-Milan si giocherà a porte aperte in favore dei soli tifosi che abbiano la residenza in Piemonte.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<