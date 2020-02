Clamoroso dalla Spagna: Mertens pronto a firmare con la Juventus

TORINO – Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: secondo quanto riportato da Don Balon, la Juventus avrebbe già un accordo con Mertens per trasferirsi a giugno a parametro zero. Il contratto del belga, infatti, scade nel 2020 e negli ultimi giorni hanno mostrato interesse molti club della Serie A, tra cui Roma e Inter ma i bianconeri sembrano aver battuto la concorrenza. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato. Confermato, addio in arrivo: Sarri lo ha fatto fuori e Paratici pensa già a due possibili sostituti! >>>VAI ALLA NOTIZIA