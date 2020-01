Chiesa sceglie Totti: sarà il calciatore viola il suo primo assistito

TORINO – Secondo il settimanale Chi sarà Totti il nuovo agente di Federico Chiesa. L’ex capitano della Roma, nelle ultime settimane, ha dichiarato più volte che il suo nuovo compito sarebbe stato quello del procuratore sportivo: “Spero di riuscire a scoprire tantissimi nuovi talenti” – aveva dichiarato Totti – ma il talento di Chiesa è sicuramente quello di un giocatore già ampiamente affermato e non di una promessa del calcio. Nel caso in cui questa indiscrezione si rivelasse veritiera, sarebbe un gran bel colpo per l’ex numero 10 giallorosso.