Chiesa: “Ho parlato con Commisso, vogliamo il meglio per la Fiorentina”

TORINO – Il talento della Fiorentina Federico Chiesa, oggetto richiestissimo sul mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Viola Channel, dove ha parlato della sua situazione attuale e del suo futuro.

SU COMMISSO -“Ci ho parlato spesso e a lungo, Rocco è veramente una persona straordinaria e me lo ha fatto capire bene nelle ultime chiacchierate del 2019. Ho parlato anche con Barone e Pradè e siamo tutti felici, vogliamo il meglio della Fiorentina”.

SU FIRENZE – “È un posto bellissimo, mi capita spesso di uscire e fare delle belle passeggiate: ho tanti amici qui e anche la mia ragazza è di qua. Spesso ci porto a spasso il mio cane… È tanto che sono a Firenze e vivo la città a pieno. Durante la settimana non mi piace tanto uscire, preferisco riposare e stare in casa per curare me stesso anche con l’alimentazione”.