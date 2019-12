Chiesa: “Higuain un grande campione, Federico è rimasto a Firenze per recuperare”

TORINO – L’ex giocatore e padre del talento della Fiorentina Federico Chiesa Enrico, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Io sono arrivato in Serie A a 24 anni, Federico invece molto prima. Arriva da un brutto infortunio alla caviglia, deve recuperare. Lui ha fatto la scelta di restare a Firenze per tornare il prima possibile e dare una mano alla squadra per uscire da un momento particolare.”

“Higuain? Credo che in generale tutti i grandi calciatori possono avere delle stagioni particolari, ma poi tornano sempre ai loro livelli e lui è uno di questi. È nel DNA dei grandi campioni ritornare e dimostrare.”