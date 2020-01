Chiesa: “Di Ronaldo apprezzo la dedizione al lavoro”

TORINO – Il calciatore della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.

Chiesa ha parlato di Cristiano Ronaldo, prossimo suo avversario nella difesa alla Juventus in programma domenica alle 12:30 allo Stadium: “Di Ronaldo apprezzo la devozione verso il lavoro: è una macchina perfetta, si è costruito pezzo dopo pezzo. Lui è la dimostrazione vivente di quanto in allenamento sia importante dare il cento per cento per arrivare preparati alla partita.”