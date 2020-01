TORINO – Nella seconda parte di stagione la Juventus potrà contare sull’aiuto de suo capitano Giorgio Chiellini.

Il numero 3 bianconero, fuori da settembre per infortunio, sta bruciando le tappe e dovrebbe essere pronto a fare il suo ritorno in campo alla fine del mese di febbraio. Chiellini sarà così in grado di aiutare i bianconeri a centrare i loro obiettivi, tornando proprio in concomitanza con l’inizi della fase finale della Champions League.