Chiellini, un mese per il rientro

TORINO – L’infortunio al ginocchio di Giorgio Chiellini ha colpito la Juventus in un momento di grande fragilità. I bianconeri stavano appena iniziando a calarsi nella filosofia del nuovo allenatore, e il capitano avrebbe sicuramente fatto comodo anche a Matthijs de Ligt, che probabilmente avrebbe avuto bisogno di più tempo per inserirsi. Il Corriere della Sera oggi ha portato buone notizie, perché stando al quotidiano Chiellini potrebbe tornare a disposizione per febbraio.