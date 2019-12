TORINO – L’infortunio al ginocchio di Giorgio Chiellini è stato un fulmine a ciel sereno per questo avvio di stagione dei bianconeri. Il capitano della Juventus deve ancora lavorare per tornare a disposizione, ma sembra che possa riuscirci per febbraio. Nel frattempo Chiellini si è rivisto alla Continassa, anche se per svolgere del lavoro differenziato. Un primo passo verso il recupero, che potrebbe rivelarsi decisivo nella fase più calda di questa stagione.