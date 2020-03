TORINO – Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Chiellini ha pubblicato un breve video in cui esorta tutti i tifosi a donare per la campagna di beneficenza per il coronavirus organizzata dalla Juventus. Questa la sua didascalia: “Aiutateci a sostenere la raccolta fondi per aiutare gli ospedali di Torino e del Piemonte. #DistantiMaUniti #LiveAhead “.

