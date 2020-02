TORINO – Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini è pronto a riprendere il suo posto in mezzo alla difesa.

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori da settembre, il numero 3 bianconero ha quasi completato il suo iter per il recupero, e punta ad essere in campo per la sfida in programma il 1 marzo contro l’Inter allo Stadium. Difficile vederlo per la gara di andata degli ottavi di Champions League, anche se il difensore fará di tutto per esserci.