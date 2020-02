Chiellini punta l’Inter

TORINO – La Juventus ha riabbracciato negli ultimi giorni il suo capitano Giorgio Chiellini, che è tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 3 bianconero ha iniziato a lavorare con i compagni dopo il brutto infortunio che lo teneva fuori da settembre: l’obiettivo del capitano della Juventus è quello di tornare in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League, anche se Chiellini vorrebbe già esserci il 1 marzo contro l’Inter. Ma attenzione perché, parlando di mercato, Maurizio Sarri avrebbe già fatto una richiesta ben precisa a Paratici: nessun dubbio, ecco il giocatore che vuole in estate! >>>VAI ALLA NOTIZIA