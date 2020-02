Chiellini: “Il peggio è passato. Devo ringraziare i miei compagni per avermi portato fino a qui”

TORINO – Giorgio Chiellini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, nel post partita di Juventus-Brescia.

"La parte più brutta è finita. Ora mi sento bene, ringrazio il mister e i compagni per la fiducia che mi hanno dimostrato in questi giorni. Voglio aiutare il gruppo in questi ultimi tre mesi, i miei compagni stanno facendo bene e vorrei solamente aiutarli in questo finale di stagione. Siamo ancora primi in classifica, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions. Devo solo ringraziare i miei compagni per avermi portato qui, ora viene la parte difficile ma lo sapevamo già. Noi dobbiamo pensare solo a noi, le altre squadre le vedremo alla fine. Sono sempre stato dalla parte del mister, non ha certo bisogno di me ma ha bisogno di tutta la Juve. La Juve è unita dal presidente all'ultimo dei dipendenti".