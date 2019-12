Chiellini, il capitano punta a tornare a febbraio

TORINO- Convocato da Maurizio Sarri per la supercoppa in programma quest’oggi, Giorgio Chiellini non potrà inevitabilmente scendere in campo a causa del problema al crociato. Il capitano starà comunque vicino alla squadra, nella speranza di poter tornare presto a calcare il terreno di gioco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero 3 bianconero ha svolto un allenamento a parte nella giornata di ieri, dando incoraggianti segnali sulle sue condizioni. L’obiettivo è quello di tornare al massimo per la metà di febbraio.