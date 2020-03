Chiellini: “Da quando ho lasciato le stampelle mi sembra di rivivere. Vogliamo vincere tutto”

TORINO – Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato intervistato dai microfoni di jtv prima della quarantena.

“Da quando ho lasciato le stampelle mi sembra di rivivere. I mesi fermo? Da quando non viaggio più sono sempre a casa; non dormo più fuori. Faccio di più il papà con mia figlia che si era preoccupata quando mi ero fatto male.

FAMIGLIA – “Mi godo tutte le donne di casa; io “comando” le scelte di cosa guarda in televisione. Vado spesso a prendere mia figlia all’asilo; a casa cerco di essere il più presente possibile”.

AGGRESSIVITA’ – “L’ho domata con il tempo e ho cercato di migliorare in termini di lucidità. Quando ero più giovane combattevo la tensione con l’agonismo: mi creavo dei nemici in campo per avere nuovi stimoli”.

JUVE – “E’ una società ambiziosa, sempre al vertice: hai sempre nuovi stimoli e voglia di migliorarti. La Juventus anno dopo anno va avanti e migliora, così come gli obiettivi sportivi. Vogliamo vincere tutto quanto ciò che c’è in palio”.

ESULTANZA – “Nata per caso dopo il derby con il Torino nel 2009: era per non copiare Adriano che imitava già Hulk”

