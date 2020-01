Chi è Ntenda, la baby promessa che ha stregato la Juventus

La Juventus ha chiuso per un’altra baby promessa: Jean-Claude Ntenda. Il giocatore classe 2002 arriva dal Nantes e sta svolgendo le visite mediche di rito al J Medical prima di porre la firma sul suo nuovo contratto. Il francese verrà immediatamente aggregato alla Primavera bianconera. Ma chi è Ntenda?

Jean-Claude Ntenda è nato il 3 settembre 2002 a Champigny-sur-Marne, è alto 175 centimetri e gioca terzino sinistro. Ntenda è una delle migliori promesse di tutta la Francia e viene dal vivaio del Nantes, che è l’ultima squadra con cui ha giocato. Il talentino francese è stato più volte convocato in nazionale Under 18 e Under 17. Il calciatore dal piede mancino, come modello ha Marcelo del Real Madrid ma molti lo paragonano a Benjamin Mendy del Manchester City, per caratteristiche tecniche. Ntenda, infatti, è un ottimo crossatore e coniuga perfettamente una discreta velocità con una grande potenza fisica, accompagnata da eleganti movenze.