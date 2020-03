Chelsea, ufficiale: Hudson-Odoi positivo al coronavirus

TORINO – L’attaccante del Chelsea, Hudson Odoi, è positivo al coronavirus. Questo il comunicato del Chelsea: “Il giocatore della squadra maschile del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, ha ottenuto un risultato positivo per il test del Coronavirus che è risultato questa sera. Il personale del Chelsea che ha recentemente avuto stretti contatti con il giocatore nel team building maschile ora si autoisolerà in linea con le linee guida sanitarie del governo. Queste includeranno da subito l’intera squadra della squadra maschile, il personale tecnico e un certo numero di personale in quarantena”.

