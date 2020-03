Chef Contorno: “Cucina e videochiamate? Idea nata per gioco, ecco cosa piace a Douglas e Pjanic”

TORINO – Lo chef Patrick Contorno, soprannominato il “cuoco dei campioni”, ha parlato ai microfoni de Il Corriere di Torino: “Sempre stato tifoso, mai acanito. Mio nonno era il cuore bianconero. La mia prima esperienza allo stadio però l’ho fatta grazie a loro. Pjanic mi disse: “Ma come non ci sei mai stato?”. Mi invitò ad uno Juve-Genoa e poi sono sempre andato”.

“Cucina e videochiamate? L’idea è nata per gioco ma anche per solidarietà: devono pur mangiare… Pjanic e Douglas amano preparare e mangiare un buon risotto, ma non sempre: la dieta è decisa dalla Juventus, serve anche a recuperare. Pjanic ama il risotto di parmigiano. Ma non può trasgredire sempre, quando può me lo chiede, magari quando la squadra è di riposo. Però è difficile che sgarrino, sono sempre a regime. Anche Douglas ama i risotti ma è più tipo da pesce. Gamberi e soprattutto salmone”

