Champions League: vincono Atletico e Borussia Dortmund

TORINO – Ieri sera èiniziata la fase a eliminazione diretta della Champions League, che ha visto disputare le prime due partite.

L’Atletico Madrid di Simeone si è imposto per 1-0 al Wanda Metropolitano contro il Liverpool grazie al gol di Saul, mentre il

Borussia Dortmund ha battuto tra le mura amiche il PSG grazie alla doppietta di Erling Haaland, a cui ha replicato Neymar per il momentaneo 1-1 dei francesi. Questa sera in campo Atalanta-Valencia e Tottenham-Lipsia.

