Champions League: Lipsia qualificato

TORINO – Nella sfida di ritorno tra il Lipsia e il Tottenham i tedeschi hanno chiuso i conti qualificandosi ai quarti della Champions League.

I tedeschi hanno battuto per 3-0 gli uomini di Mourinho, accedendo al turno successivo in virtù del 4-0 complessivo rifilato agli Spurs. Per Mourinho si tratta di una cocente eliminazione, mentre il Lipsia entra nella storia per la sua prima qualificazione ai quarti della competizione.

