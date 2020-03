TORINO – Il Psg vola ai quarti di finale in un Parco dei Principi a porte chiuse, con migliaia di tifosi all’esterno dello stadio per sostenere i loro beniamini. Al aprire il match è un gol da calcio d’angolo di Neymar al 28′, poi Bernat firma il 2-0 al 46′. I parigini rimangono su questo risultato per tutto il secondo tempo e riescono a passare il turno.

