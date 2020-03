Champions, il Liverpool si arrende ai supplementari: ai quarti va l’Atletico

TORINO – Il Liverpool, campione in carica, esce dalla Champions League. Ad aprire le marcature e la speranza dei Reds è Wijnaldum al 34′. Tutta la partita rimane sul risultato di 1-0 con Robertson che sbaglia in gol qualificazione a porta vuota prendendo la traversa. Ai supplementari Firmino segna il 2-0, ma la squadra di Klopp viene messa in ginocchio da una doppietta inaspettata di Marcos Llorente, in cui il portiere del Liverpool, Adrian, ha dato il suo contributo. A chiudere i giochi è Morata al 121′: passa l’Atletico.

