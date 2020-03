Champions, Hategan arbitrerà Valencia-Atalanta

TORINO – (ANSA) – ROMA, 08 MAR – Sarà l’arbitro romeno Ovidiu Hategan a dirigere Valencia-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì al Mestalla alle 21 a porte chiuse. Assistenti Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, Var il polacco Pawel Gil (assistente Tomasz Kwiatkowski). Quarto ufficiale Sebastian Coltescu. All’andata la squadra di Gasperini si è imposta in casa 4-1. Per l’altro match di martedì, Lipsia-Tottenham, è stato designato lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. (ANSA).

