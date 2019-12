Centrocampo, sempre viva la pista Paredes

TORINO – Il centrocampo bianconero ha bisogno di rinforzi e Emre Can vuole partire. Sono queste le basi di una trattativa che – racconta La Gazzetta dello Sport – è ancora possibile. Juventus e PSG potrebbero davvero imbastire lo scambio a gennaio, con il tedesco che potrebbe rilanciarsi in Francia e al tempo stesso regalare alla Juve un giovane di grande qualità. Si tratta naturalmente di Leandro Paredes, che grazie all’esperienza romana conosce già il nostro campionato, e non avrebbe pretese di minutaggio del livello di Emre Can.