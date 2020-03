TORINO – Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, si è trovato in disaccordo con la decisione di rinviare cinque partite di questo turno di Serie A, tra cui Sassuolo-Brescia. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: “E’ stato falsato il campionato per l’ennesima volta. Sono abbastanza disgustato e preferisco non aggiungere altro”.

