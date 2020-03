TORINO – Secondo quanto riportato dai principali quotidiani francesi, il Psg sarebbe in trattativa avanzata con il Napoli per prelevare Allan. I parigini avrebbero fatto un’offerta che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro (cifra richiesta da De Laurentiis) che la Juventus non sarebbe disposta ad offrire.

