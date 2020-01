C’è anche la Lazio su Pjaca

TORINO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Lazio è interessata a prelevare dalla Juventus Marko Pjaca. In questi giorni sul calciatore croato hanno chiesto informazioni Cagliari, Verona, Sampdoria e Genoa ma anche i biancocelesti vorrebbero il classe ’95 per rinforzare la rosa. La Juventus, dal canto suo, crede anche ancora nelle sue potenzialità e vorrebbe far partire il giocatore in prestito, per fargli mettere minutaggio nelle gambe e averlo al massimo della sua condizione atletica. Tuttavia, il Cagliari rimane in testa alla corsa Pjaca che ha intenzione di formulare un’offerta ufficiale ai bianconeri in questa finestra di mercato che vedrà, con ogni probabilità, la partenza del giocatore croato.