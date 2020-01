TORINO – Questa sera all’Allianz Stadium, la Juventus ospiterà la Roma in quella che sarà la gara degli ottavi di Coppa Italia, valida per l’accesso alle semifinali, dove ad attendere la vincitrice ci sarà il Napoli che, ieri ha eliminato la Lazio di Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato dalla prima pagina del Corriere dello Sport, mister Sarri dovrebbe andare verso la conferma del tridente Dybala, Higuain e Ronaldo, per tentare di passare il turno.