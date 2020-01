CdS, Juve: bilancio allarmante per l’UEFA

TORINO – Dopo gli acquisti fatti in questi ultimi anni, in casa Juve si devono fare i conti anche con i bilanci e proprio per questo, bisogna tenere in considerazione qualche cessione importante. Stando a quanto riportato dalla prima pagina del Corriere dello Sport, ai bianconeri serviranno circa 157 milioni di plusvalenze per non incorrere in qualche sanzione da parte dell’UEFA sul fair play finanziario e proprio per questo dalle parti della Continassa, stanno pensando a chi potrebbe essere il pezzo forte da sacrificare.