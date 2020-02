Causio: “Se continua così l’Inter se la gioca con Juventus e Lazio”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Franco Causio ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport.

“Ho notato un’Inter che ha sofferto molto fino a quando Conte non ha inserito Brozovic e Sanchez. Lì i nerazzurri hanno saputo reagire. Davanti hanno un giocatore che fa reparto da solo. Esposito è un po’ acerbo, Lukaku a un certo punto ha deciso di risolvere la partita e dopo il vantaggio la partita è stata a senso unico. Lukaku-Lautaro è la coppia perfetta. Ieri Esposito ha avuto la palla buona sullo 0-0, senza togliere nulla al ragazzo se ci fosse stato Lautaro avrebbe fatto gol. Sanchez? Se torna in condizione l’Inter può dire la sua con Juventus e Lazio. Quando è entrato ieri ha cambiato la partita perché ha creato superiorità numerica nell’uno contro uno. L’Inter ha sofferto e vinto, quando passi in queste gare diventi forte. E poi hanno Conte, la squadra ha il carattere del suo allenatore. L’Udinese gioca con nove giocatori dietro la linea della palla e poi riparte con Okaka. Ha fatto una grande partita e ha avuto ottime occasioni.”