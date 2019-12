Cassano: “Sarri deve saper gestire la Juve, Champions difficile”

TORINO – L’ex giocatore Antonio Cassano ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport ai quali ha parlato della Serie A e della lotta per lo Scudetto.

“Sarri? È un buon allenatore, ha fatto buone cose negli ultimi 3-4 anni ma è un tecnico che ha allenato in B e C, è un allenatore normale. Voglio ricordare che la Juve questa estate stava mandando via Dybala e Higuain e ha 10 punti in più grazie a loro due che Sarri e Paratici non volevano, se li mandava via sarebbe stata distante dall’Inter, Sarri deve saper gestire alla Juve, lì non vogliono giocare bene vogliono vincere e lui deve fare questo. Champions? Ci sono 5-6 squadre più forti della Juve, la vedo dura ma vedremo col passare del tempo, se la vinceranno avranno ragione loro ma la vedo difficile.”

“Da fine agosto dico che l’Inter vincerà lo Scudetto. Conte ti porta 15-20 punti, è un fuoriclasse. Me l’aspettavo, mette il fuoco nel corpo dei giocatori, si sposa con l’idea dell’Inter. Lukaku? Non pensavo potesse fare così bene già dall’inizio. Era un buon giocatore, si sta dimostrando un grandissimo. Lavora per la squadra, è intelligente, dopo due mesi parla italiano. Lautaro? Per i prossimi 10-15 anni farà parlare a livello mondiale, è forte. Bravo Ausilio, ha fatto un lavoro straordinario e ha preso giocatori adatti a Conte. Esposito? Giocare a San Siro è complicato, lui ha il fuoco dentro. Ha voglia e qualità ma cresca piano piano. Avere Conte come gestore è perfetto, lo farà crescere per come gioca.”