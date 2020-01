Cassano: “Dovevo andare alla Juve, poi chiamò Baldini”

TORINO – Antonio Cassano ha parlato intervistato dai microfoni di Roma TV del suo passato da giocatore.

“Dovevo andare alla Juve, avevo l’appuntamento con Moggi ad Avellino. Quella stessa sera però Baldini chiamò il mio agente dicendogli che la Roma era interessata a me e Capello voleva parlarmi. All’epoca il mio idolo era Totti e per me è ancora oggi il giocatore più forte della storia del calcio italiano. Quando l’ho saputo dissi a Moggi che poteva aspettare ad Avellino, io sarei andato alla Roma.”