Caso Ronaldo-Mayorga: la causa civile finisce in arbitrato

TORINO – Dopo la decisione di mesi fa che ha assolto Cristiano Ronaldo dalle accuse di stupro nel caso Mayorga, si sono aperti nuovi scenari.

Nella notte è stata notificata a Cristiano Ronaldo la raccomandazione del magistrato americano Daniel Albregts: la questione, sollevata dagli avvocati della donna, va risolta non in un’aula di un tribunale civile, ma in sede di arbitrato. Nel dettaglio, i legali della Mayorga hanno presentato un’altra denuncia per diffamazione, coercizione e frode: affermano di non aver violato l’accordo di riservatezza e che per loro la Mayorga all’epoca era incapace di comprendere ciò che stava firmando.