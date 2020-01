Carnevale di Viareggio, CR7 sul carro in versione robot

TORINO – Manca ancora qualche settimana alla sfilata del popolarissimo Carnevale di Viareggio, ma sono stati già svelati parecchi carri allegorici. Tra i tanti personaggi raffigurati in cartapesta (da Trump a Salvini, passando per Greta Thunberg) spunta anche Cristiano Ronaldo. È stato spesso definito come extraterrestre, ma stavolta i maestri di Viareggio lo hanno rappresentato in un’inedita versione robotica. Il fenomeno portoghese appare mentre flette i muscoli, coperto da una temibile armatura che ricorda la corazza dell’eroe Marvel, Iron Man. La riproduzione del volto non sembra rendergli particolarmente giustizia, ma CR7 è abituato a rappresentazioni anche peggiori.