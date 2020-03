Caputo: “Sempre ammirato Del Piero, non l’ho mai incontrato ma se arrivo a 20 gol lo contatto”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo

Ciccio Caputo ha parlato intervistato dai microfoni di AM Motori e stili di vita.

“Quando ero piccolo non avevo un idolo vero e proprio, però apprezzavo tantissimo Del Piero. Mi è sempre piaciuto, oltre che per le straordinarie qualità tecniche, per l’equilibrio mentale, la professionalità e l’attaccamento alla maglia della Juventus. Purtroppo non sono ancora riuscito a conoscerlo, magari se arrivo ai 20 gol lo contatto per domandargli qual è il segreto per vivere con equilibrio una carriera così lunga ad alti livelli. Poi mi piacerebbe acquistare una Porsche d’epoca. Aggiungiamola al regalo per i 20 gol, ma prima devo segnarli e non sono mica pochi.”