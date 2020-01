Caputi: “Juve Campions d’inverno ma la lotta al titolo è aperta”

TORINO – Il giornalista Massimo Caputi ha parlato attraverso il suo editoriale scritto per Il Messaggero.

“Juve campione d’inverno, ma la lotta al titolo è aperta. Il torneo è meno scontato di quanto si immaginasse. Oltre all’Inter, la squadra di Sarri ha un avverrsario in più, inaspettato, ma non meno temibile, la Lazio. Gioca e pensa da grande, e tra tanti numeri che ne contraddistinguono il cammino, ce n’è uno in più che ne attesta la forza le peculiarità: su 41 gol realizzati, ben 40 sono dall’interno dell’area di rigore avversaria.”