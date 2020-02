TORINO – Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di Genoa e Cagliari, ha parlato a TMW Radio circa l’affare Tonali: “Tonali andrà alla Juventus? È il giocatore che più mi ha sorpreso quest’anno, già lo conoscevo in Serie B però vederlo affermare anche in Serie A mi ha stupito. Se sarà Inter o Juventus sicuramente non cadrà male visto le prestazioni che sta sfornando”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<