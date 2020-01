Capello: “Scudetto? Juve favorita ma ha in testa la Champions”

TORINO – Il tecnico Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, della Serie A e delle squadre che lottano per il titolo.

KULUSEVSKI – “È un acquisto che guarda al futuro. Parliamo di un ragazzo di 19 anni che ha già dimostrato di possedere colpi straordinari. In ogni caso dobbiamo sempre ricordarci che è giovanissimo e alla sua età gli va concesso di sbagliare o qualche passaggio a vuoto.”

RONALDO – “Cristiano è il miglior centravanti del pianeta. Nessuno come lui sa sfruttare tutti i palloni possibili in area. Non ha più lo scatto e il dribbling di un tempo: deve giocare in the box, come dicono gli inglesi.”

TODIBO – “Non lo conosco benissimo, ma ha 20 anni, è di scuola francese e ha già debuttato in Champions con il Barcellona: un buon biglietto da visita, anche se l’ultima parola è sempre quella del campo. Non è sempre facile adattarsi al nostro campionato: da Ramsey e Rabiot, ad esempio, mi aspettavo qualcosa di più.”

VIDAL – “Lui all’Inter? Un bel colpo. Il mercato di gennaio ha un senso quando acquisti calciatori di qualità. Vidal è un giocatore esperto, con il senso del gol e Conte lo conosce benissimo. Con lui l’Inter può puntare allo scudetto, sebbene le percentuali restino 50 e 50.”

SCUDETTO – “La Lazio deve convincersi di potersela giocare. In teoria, ha le potenzialità per puntare allo scudetto: un gruppo di campioni, un allenatore molto bravo come Simone Inzaghi, un ottimo d.s. come Tare che non sbaglia quasi mai sul mercato. A Lotito vanno riconosciuti i suoi meriti: ha dimostrato di essere un ottimo presidente. La Lazio nel decennio appena concluso è stata la seconda squadra italiana per trofei. La favorita? La Juve è la Juve, ma ha la Champions in testa. L’Inter ha la mente libera: scesa dalla Champions all’Europa League, punterà tutto sul campionato e con Vidal può farcela.”

FRIEDKIN – “Mi pare che questo nuovo imprenditore abbia un portafoglio consistente e credo che per la Roma sia una svolta importante. Con una certezza in più rispetto alla scorsa estate: è stato avviato un progetto tecnico convincente.”

FONSECA – “Questo allenatore portoghese mi piace perché è un uomo concreto, non vende fumo e non guarda in faccia nessuno. La Roma ha anche talenti puri come Pellegrini e Zaniolo: ci sono le basi per migliorare e puntare in alto.”

NAPOLI – “Nel Napoli mi pare fondamentale il recupero della tranquillità. Gattuso è bravo, ma De Laurentiis deve sostenerlo.”

ANCELOTTI – “Sono contentissimo. Carlo avrà capito che in quel club si può lavorare in un certo modo e che ci sono le basi per un progetto interessante. Dove è andato ha vinto. Ancelotti possiede una dote fondamentale: sa gestire la pressione.”

KLOPP ITALIANO – “Se esiste? Sì: Gasperini. L’Atalanta è la più europea tra le nostre squadre.”

EUROPEI – “L’Italia di Mancini gioca in modo diverso. Roberto ha lavorato benissimo e sono ottimista: abbiamo molti talenti a centrocampo, la base della nazionale. Ci manca qualcosa in difesa, ma possiamo arrivare lontano. Sarà un bel torneo, anche se bisogna vedere quanto saranno spremuti i calciatori a giugno: Inghilterra, Francia e Spagna sono le favorite, ma Italia e Belgio possono essere le sorpresa.”