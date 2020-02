Capello: “L’Inter ora è piu vicina alla Juve”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della lotta scudetto.

“L’Inter oggi è più vicina alla Juve, anche se la Juve resta favorita. Penso che tutto, alla fi- ne, dipenderà dal gruppo di Sarri: ha un potenziale enorme, ha speso guardando al futuro con il colpo Kulusevski e davanti può contare sul solito trio straordinario. I problemi attuali della Juventus sono legati alla difesa: l’assenza di Chiellini è un handicap pesante e qualche infortunio ha completato l’opera. Schierare Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala non mi pare un azzardo, ma quando scegli la formula dei tre attaccanti sono fondamentali due cose: lo spirito di sacrificio del trio avanzato e l’equilibrio complessivo. Nella Juventus, in questo momento mi sembrano appannati i centrocampisti: dal pacchetto cen- trale occorre un maggior con- tributo in termini di gol.