TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Capello ha parlato della Juventus e della situazione dei bianconeri: “ La Juve ha un problema dietro. Ogni partita concede troppo. Per questo è stato preferito Demiral che è più veloce a De Ligt. Non sta bene? Dicono… A Sarri in questo momento manca Chiellini, serve anche a Bonucci.”