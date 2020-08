TORINO – L’ex allenatore della Juve Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ESPN, dove ha parlato del mercato bianconero.

“È un grande giocatore che ha molto talento, ideale per giocare vicino a Ronaldo. Alla Juventus Cristiano sente la mancanza di un Benzema, potrebbe essere Jimenez. Il problema della Juve è che devono vendere dei giocatori e prenderne altri in prestito per poter fare mercato”.