Capello: “A de Ligt serve tempo, Ramsey e Rabiot non ancora al top”

TORINO – Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sui nuovi acquisti di casa Juve. L’ex tecnico bianconero ha parlato delle condizioni di de Ligt, fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti, e dei nuovi arrivati a parametro zero Ramsey e Rabiot: “Dicono che de Ligt non stia bene, ma io credo gli si debba dare tempo per capire il nuovo sistema di gioco e la nuova mentalità. Platini ci ha messo sei mesi alla Juve… Ramsey e Rabiot per me sono due grandi calciatori ma non sono ancora al top della condizione fisica”