Canovi: “Se arriva Vidal, l’Inter è candidata allo Scudetto al pari della Juve”

TORINO – Dario Canovi ha parlato ai microfoni di TMW circa l’acquisto di Vidal da parte dell’Inter: “Zaniolo è una perdita importante seppure momentanea per la Roma, ma è in buone mani: Mariani è uno dei migliori al mondo. Se arriva Vidal l’Inter diventa una candidata per lo Scudetto al pari della Juve. Già lo è, ma con il cileno aumenterebbe le proprie credenziali. L’Inter non baderà tanto all’Europa League, quindi può vincere il campionato. Già senza Vidal è pericolosa, con lui può vincere”.