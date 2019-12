Cannavaro: “Sto facendo la gavetta, voglio allenare in Italia”

TORINO – L’esperienza cinese di Fabio Cannavaro continua ad arricchirsi di successi. L’ex difensore della Juventus ha vinto, con il suo Evergrande, la Champions League asiatica. Nel suo futuro – racconta a Sky Sport – potrebbe esserci ancora l’Italia: “Sto lavorando per quello. Sto facendo la mia gavetta, ho fatto la B in Cina, ho portato una squadra alla promozione e poi alla Champions, ora posso lottare per vincere qualcosa, è un’esperienza fantastica. Quello cinese è un calcio diverso, dove non c’è l’intensità o la tecnica che ci sono in Europa, ma in Champions ti confronti con squadre forti. Il mio obiettivo è cercare di tornare in Europa e confrontarmi con i grandi ma per fare questo devo farmi trovare pronto e quindi fare esperienza”.